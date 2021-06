De acordo com a narração da equipa de reportagem da RTP, no fim do jogo que consagrou o Sporting como campeão nacional, o norte-americano "Nevels chegou e partiu o troféu de campeão nacional. Mandou o troféu ao chão, partiu o troféu, está completamente desconjuntado".

A organização levou o troféu para o interior do Pavilhão João Rocha e terá tentado resolver o problema.

O treinador do FC Porto, Moncho López, também demonstrou a sua irritação ao pontapear cadeiras depois do final da partida. O FC Porto não recebeu sequer as medalhas correspondentes ao segundo classificado da prova.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de basquetebol 39 anos depois, ao vencer na receção ao FC Porto por 86-85, no quinto e decisivo jogo da final.