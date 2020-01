"Jogar à Canelas" vai levá-lo ao interior do C.F. Canelas 2010, o clube que já foi apelidado de "arruaceiro" e que abriu as portas do balneário para nos mostrar de que é que é feito e como quer fazer história e alcançar as meias-finais da Taça de Portugal. Estreia dia 15 de janeiro em 24.sapo.pt

O SAPO24 estreia no próximo dia 15 de janeiro o documentário "Jogar à Canelas", uma viagem ao clube desta vila que vive paredes meias com Gaia e o Porto e que esteve nas bocas do mundo há uns anos pelas piores razões. O jogo viril e a agressão de um jogador a um árbitro deram ao clube a fama de "arruaceiro". De lá para cá, muita coisa mudou mas o ADN da equipa que há uns anos era composta por vários elementos dos Super Dragões, claque do FC Porto, mantém-se. Nas vésperas de defrontar o Académico de Viseu em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, fomos a esta freguesia do concelho de Gaia perceber, afinal, o que é "jogar à Canelas"?

























