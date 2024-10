"De acordo com a legislação em vigor, este jogo de futebol é considerado um evento de 'risco elevado', prevendo-se a lotação de aproximadamente 60 mil pessoas", refere a PSP em comunicado.

Segundo esta força policial,"a hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 18h00", mas o policiamento vai começar logo de manhã, "incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel, bem como o patrulhamento na Baixa da cidade de Lisboa".

No que diz respeito ao trânsito, estão previstos vários condicionamentos:

a partir das 17h30 na Avenida do Colégio Militar;

a partir das 18h00 na Avenida General Norton de Matos, Avenida Lusíada e Avenida Machado dos Santos;

na envolvente à estação do Metropolitano de Alto dos Moinhos (Rua João de Freitas Branco), onde ficarão situadas as roulottes de restauração e bebidas (Rua Frei Luís de Granada, Rua Hernâni Lopes).

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP destacará, para este evento, um dispositivo policial entendido como adequado às circunstâncias, onde se incluem diversas valências da PSP, tais como efetivo da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Investigação Criminal, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e o reforço da Unidade Especial de Polícia", é explicado.

"Com este dispositivo, a principal missão da PSP é garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior do complexo desportivo, a manutenção da ordem pública, e tentará minimizar os impactos dos condicionamentos rodoviários necessários a esta operação de segurança", pode ainda ler-se no comunicado.

A propósito do jogo, a PSP recorda que é crime "a distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares", "a prática de dano em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público", bem como a "participação em rixa na deslocação para ou no espetáculo desportivo".

Por sua vez, também é crime "a entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição (relvado) e "agressões, provocadas individualmente ou em grupo".

Conselhos da PSP aos adeptos