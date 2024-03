“Depois da Coreia do Norte anunciar que Pyongyang não poderia receber o jogo de qualificação frente ao Japão, no dia 26 de março, o caso foi analisado pela FIFA. Na ausência de uma alternativa e devido à falta de espaço no calendário para adiar o jogo, a FIFA decidiu que o jogo não será disputado ou reagendado”, refere em comunicado.

O organismo que tutela o futebol mundial acrescenta que o caso e o desfecho do jogo será decidido pelo comité disciplinar da FIFA.

O encontro da quarta ronda do Grupo B da zona asiática de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo não será disputado, numa altura em que o Japão lidera a ‘poule’ com nove pontos, seguido da Síria com quatro, Coreia do Norte com três e Myanmar com um.

Na quinta-feira, o jogo entre as duas seleções, disputado em Tóquio, terminou com a vitória do Japão por 1-0, com o contributo do médio do Sporting Morita, que foi titular e substituído aos 58 minutos.