“É o maior circo que já vi na minha vida”, desabafou o selecionador argentino Javier Mascherano, ao analisar a decisão do árbitro sueco Glenn Nyberg de recomeçar a partida quase duas horas depois de mandar os jogadores recolher aos balneários, para serem disputados mais três minutos, após o videoárbitro confirmar que o segundo golo argentino era irregular, por posição de fora de jogo.

Os ecos deste final surreal de jogo ressoaram com estrondo, ao ponto de Leo Messi, com quem a albiceleste conquistou recentemente a Copa América, para além do Mundial, publicou uma mensagem nas suas redes qualificando o que se passou como “insólito”.

No entanto, Mascherano foi ainda mais longe e fez acusações em declarações à Tyc Sports: “Ontem invadiram o sítio onde estamos alojados e fomos roubados. Pedem-nos credenciais para tudo, mas depois estas coisas acontecem. Invadiram o campo sete vezes e depois atiraram-nos petardos. Disseram-nos que o resultado final era 2-2. Nem nós nem sequer Marrocos, queríamos jogar”.

Por seu lado, Nicolás Otamendi, capitão da seleção argentina e do Benfica, considerou ter sido cometido “um erro histórico” e que “nunca viu” algo do género.

“Marrocos não queria jogar e nós também não. Esperámos uma hora e quarenta minutos, mas ninguém nos disse nada. Isso deixa-nos impotentes porque são os Jogos Olímpicos”, disse o experiente central, enquanto o Comité Olímpico Argentino, na sua conta nas redes sociais, descreveu o que se passou como uma “decisão insólita da organização”.

O jogo entre Marrocos e a Argentina, da primeira jornada do torneio olímpico Paris2024, foi retomado quase duas horas depois, na sequência de incidentes e de um golo argentino, que acabou anulado, com os marroquinos a venceram por 2-1.

O jogo foi marcado pela invasão do relvado do estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Etienne, por cerca de 20 adeptos marroquinos, além de garrafas e copos que foram arremessados, segundo relata a agência France-Presse, levando os jogadores a recolherem aos balneários, depois de a Argentina ter empatado (2-2) nos descontos, aos 90+16.

Mais de uma hora depois, o sítio oficial dos Jogos indicou que os jogadores iriam regressar ao relvado para disputar três minutos em falta, já sem público nas bancadas.

Pouco depois, surgiu a indicação que o árbitro anulou o golo da Argentina por fora de jogo e que a partida foi retomada com Marrocos a vencer por 2-1, resultado que se manteve até final.