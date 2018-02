O futebolista brasileiro Jonas, do Benfica, foi eleito melhor jogador da I Liga no mês de janeiro, à frente de Lucas Evangelista (Estoril Praia) e Fabrício (Portimonense), anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O avançado, de 33 anos, ganhou o galardão pela terceira vez esta época, reunindo as preferências de 21,3% dos votantes, mais do que o médio brasileiro dos estorilistas (10,2%) e do também brasileiro dos algarvios (8%).

Jonas acumulou ainda o prémio com o de Melhor Avançado do Mês, à frente do maliano Moussa Marega, do FC Porto, e do holandês Bas Dost, do Sporting.

Quanto aos treinadores, o técnico dos ‘encarnados’, Rui Vitória, reuniu 36,9% das preferências e bateu Abel Ferreira, do Sporting de Braga, com 34,5%, e Jorge Simão, do Boavista, com 28,6%.

Nos prémios posicionais, Rui Patrício, do Sporting, foi eleito o melhor guarda-redes, com o brasileiro Alex Telles, do FC Porto, escolhido na defesa e Fabrício como melhor médio.

O golo do mês pertence ao argelino Yacine Brahimi, com o segundo golo na vitória caseira do FC Porto frente ao Vitória de Guimarães (4-2), na 17.ª jornada da I Liga.

Na II Liga, o prémio de melhor jogador em janeiro recaiu sobre Chiquinho, da Académica, com 15,8% dos votos, à frente de João Félix, do Benfica B (14,3%), e de André Pereira, que reuniu 11,8% ao serviço do FC Porto B, antes de ser emprestado ao Vitória de Setúbal.