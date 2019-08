No final dos 133,5 quilómetros, entre Fafe e a Senhora da Graça (Mondim de Basto), António Carvalho venceu em 3:49.12 horas, menos um segundo do que João Rodrigues e menos dois do que Joni Brandão.

Na geral, Jóni Brandão tem agora o mesmo tempo de João Rodrigues e mais 40 segundos do que o espanhol Gustavo Veloso, terceiro classificado.

A 81.ª edição da Volta a Portugal termina no domingo, com um contrarrelógio individual de 19,5 quilómetros, entre Vila Nova de Gaia e o Porto.