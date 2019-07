Segundo o comunicado da véspera do arranque da prova, com um prólogo de seis quilómetros em Viseu, o segundo classificado de 2018 será o “portador do fato de contrarrelógio” da camisola amarela, na ausência de quem ‘defenda’ o título.

Campeão por pontos em 2017 e 2018, o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) vai sair com a camisola verde, símbolo dessa classificação complementar, enquanto a azul, da montanha, sairá nas costas de David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) e a da juventude com Pedro Miguel Lopes (Oliveirense-InOutBuild).

O espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), vencedor em 2014 e 2015, será o último a partir para o prólogo de abertura.

Sem o campeão da última edição, será Veloso o derradeiro homem, de 132 corredores, a arrancar, às 17:25.

A partida da Volta a Portugal será dada às 15:14, com o espanhol Cristian Mota (Miranda-Mortágua) a dar as primeiras pedaladas da 81.ª edição.