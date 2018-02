Bohannon tinha a oportunidade de bater o recorde de cestos consecutivos através da marcação de lances livres. Só lhe faltava encestar uma vez mais. Mas o jovem de 20 anos, a jogar pela Universidade de Iowa State não quis apagar o nome de Chris Street dos livros. Falhou e relembrou todos de uma estrela que partiu em 1993.

Fazer história não tem de passar necessariamente por inscrevemos o nosso nome num livro de recordes. Preservar, honrar e lembrar o feito de alguém também é fazer história. Mantendo-a viva.

Foi isso que Jordan Bohannon, jogador do Iowa Hawkeyes, equipa que disputa o Campeonato Universitário de Basquetebol nos Estados Unidos da América, fez, ao falhar intencionalmente um lance livre no jogo do passado domingo contra a equipa de Northwestern.

Antes de o árbitro lançar a bola no centro do terreno e de o jogo ter início, Bohannon entrava com a possibilidade de bater um recorde com mais de 24 anos que persistia na equipa de Iowa: o número consecutivo de lançamentos livres concretizados. Estava à beira de um número redondo: 35. O que significa que os últimos 34 lances livres tinham sido concretizados.

O número 34 era o que persistia no livro dos recordes, que agora também tinha o seu nome. Mas o feito, anterior, pertencia a um antigo jogador dos Hawkeyes, de seu nome Chris Street.

Street era uma jovem promessa do basquetebol em 1993, segundo se conta nos meios de comunicação social por estes dias, e tinha ficado célebre por este mesmo recorde: 34 livres consecutivos pela Universidade de Iowa State. E seria motivo de tristeza exatamente três dias depois de ter estabelecido esse recorde, ao morrer num acidente de carro.

No domingo à noite, quando o placard marcava 73-65 a favor da formação de Iowa, Bohannon dirigiu-se até à entrada do garrafão para lançar. Lançou, a bola ficou "curta" e falhou. E depois apontou para o céu.

A vida dos dois jogadores cruzou-se na infância, uma vez Bohannon cresceu junto da família Street. Essa era uma das razões pelas quais não quis apagar o nome de Chris do livro dos recordes.

“Ele esteve na minha cabeça por um bocado”, afirmou o basquetebolista, admitindo também que “não queria que parecesse demasiado óbvio”.

No entanto, o gesto não passou despercebido a Mike e Patty Street, os pais do falecido Chris, que estavam a assistir ao jogo com camisolas dos Hawkeyes com o número 40 estampado, o número que o seu filho exibia na camisola quando jogava. “É um bom rapaz. Foi especial que ele tivesse pensado no Christopher e no recorde”, disse a mãe do antigo atleta, referindo-se ao gesto de Bohannon.

“Aquele recorde não me pertencia. O recorde merece ficar no nome dele”, acrescentou Jordan Bohannon. “A vida é muito mais do que basquetebol”, sublinhou.

“Um membro da nossa família foi-nos tirado. Nós lembramo-nos disso”, disse Fran McCaffery, treinador da equipa de Iowa, que não precisou do lance livre falhado para garantir a vitória: venceu o jogo por 77-70.