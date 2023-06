O treinador português Jorge Jesus anunciou no domingo a saída do comando técnico do Fenerbahçe, após vencer a Taça da Turquia em futebol na final ante o Basaksehir (2-0), sem confirmar o próximo clube na carreira.

"A partir de hoje, já não sou o treinador do Fenerbahçe", declarou o técnico luso em conferência de imprensa, após a vitória em Izmir. A conquista do primeiro troféu do emblema de Istambul em nove anos significa "acabar em beleza", por ser "um marco histórico para o clube", referiu, agradecendo ao presidente pela "oportunidade" e pelo tratamento. A saída já tinha sido comunicada há semanas, adiantou, e agradeceu "ao povo turco", lembrando o sismo "trágico" que o país viveu em fevereiro e que afetou a temporada do 'Fener', em que joga o português Miguel Crespo. Com "três pré-épocas", por causa do Mundial2022 a meio da época, e a paragem devido àquela catástrofe natural, sucederam "muitas alterações no campeonato e na verdade desportiva", considerou. "Vou para Portugal, não tenho nada decidido. Espero poder realizar o meu sonho", declarou. O belga Michy Batshuayi, logo aos 47 segundos e aos 29 minutos, marcou os tentos do conjunto de Istambul, que venceu a prova pela sétima vez, repetindo 1967/68, 1973/74, 1978/79, 1982/83, 2011/12 e 2012/13. Jorge Jesus, de 68 anos, somou a sua segunda Taça nacional da carreira, depois do triunfo na Taça de Portugal de 2013/14, ao comando do Benfica, e o 18.º título da carreira, que inclui troféus pelos 'encarnados', Flamengo, Al Hilal e Sporting.