“No dia em que decidi vir para o Flamengo, num almoço com a minha equipa técnica, disse-lhes para prepararem as malas, porque íamos trabalhar para o Brasil e íamos ser finalistas da Libertadores. Vínhamos com essa ideia”, afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico do Flamengo falava na antevisão da final da Libertadores, que vai opor o conjunto do Rio de Janeiro aos argentinos do River Plate, detentores do troféu, no sábado, em Lima, no Peru.

“Sentimos felicidade por estarmos na final e muita confiança, sabendo que vamos encontrar um rival muito forte, com mais experiência do que nós nesta competição e que vai disputar a terceira final [nos últimos cinco anos]. Mas não nos assustamos com isso. Sabemos o nosso valor e o que somos capazes de fazer”, salientou.

Jorge Jesus considerou que a Taça Libertadores tem “um prestígio igual à ‘Champions’ [Liga dos Campeões europeus]”, pelo que o Flamengo está “próximo de atingir um objetivo muito importante”.

De resto, o treinador português, de 65 anos, reforçou um desejo antigo: “Claro que ainda penso chegar à final da ‘Champions’.”