Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se, por si, faria guarda de honra aos ‘leões’ na entrada para o dérbi, no sábado, apesar de saber-se que essa não é a posição oficial do clube da Luz, o técnico lembrou que essa não é uma decisão sua e que não é prática habitual no país.

“Não é por mim, é pelo que é tradição no futebol português. Já venci três vezes [o campeonato nacional] e ninguém me fez guarda de honra. Isso não é normal. O normal é dar os parabéns, que é aquilo que já fiz. O resto é o jogo e não mais do que isso”, resumiu o técnico ‘encarnado’.

Sobre o embate com o Sporting, Jesus lembrou que “um dérbi é sempre apaixonante, independentemente dos objetivos do momento” das duas equipas, desejou que seja “um bom jogo para as três equipas, incluindo a de arbitragem, sem casos” e disse esperar que o Benfica “jogue dentro daquilo que tem capacidade para fazer neste momento para sair vencedor”.

O encontro, no entanto, vale pelos três pontos, sublinhou o técnico, e não tanto pela oportunidade de ser a primeira equipa a derrotar o Sporting no campeonato nacional.

“Se essa vitória tem essa componente [de ser a primeira derrota do Sporting], para nós não acresce muito mais. O que acresce é fazeres para as coisas acontecerem, ter capacidade de ganhar, porque é para isso que trabalhamos. O outro fator está ligado, mas não é por aí que corremos. Nós corremos é pelos três pontos”, assegurou.

Até porque, “matematicamente”, o Benfica ainda pode chegar ao segundo lugar da I Liga, que dá acesso direto à Liga dos Campeões e é, neste momento, ocupado pelo FC Porto, apesar de esse ser um objetivo “extremamente difícil”, nas palavras do treinador.

“Apesar de ambas as equipas terem jogos difíceis, mais concretamente o Benfica, porque joga o dérbi, que é sempre um jogo difícil. Mas estamos à espreita, alerta e conscientes das dificuldades. No futebol já vi acontecer tanta coisa, portanto estou preparado para tudo”, lembrou Jorge Jesus.

O Benfica recebe o Sporting no sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, em partida da 33.ª jornada da I Liga de futebol, na qual Jesus já poderá contar com Darwin Núñez, Adel Taarabt e Rafa, revelou o técnico na conferência de imprensa.

Os ‘encarnados’ ainda podem, matematicamente, chegar ao segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, com mais quatro pontos, enquanto os ‘leões’ chegam à partida já como campeões nacionais, mas ‘correm’ pelo objetivo de terminar a época sem derrotas no campeonato.