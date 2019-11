Antes de iniciar seu discurso de agradecimento, um pequeno grupo de adeptos cantou em coro: “olé, Olé, olé, olé, mister, mister”.

“Hoje, você, Jorge Jesus, passa a ser um carioca de papel passado, o que você já é de coração”, exaltou o presidente da Câmara dos vereadores da cidade, Jorge Felipe, no início da homenagem.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, declarou, no mesmo evento, que no avião, junto da equipa do Flamengo, no regresso do Peru, admirou a simplicidade de Jesus, acrescentando que o técnico português já parece agir com um ‘carioca’.

“O Jesus mostrou que está incorporando o espírito carioca no seu jeito de ser. Agora, vamos fazer o batismo dele, levando-o para ver um desfile das escolas de samba”, disse o governador, acrescentando: “Espero que você, da mesma forma que bateu recordes no Benfica, com 10 títulos, esteja começando uma história [positiva] no Flamengo”, acrescentou Witzel.

Já o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, cumprimentou o homenageado, que, segundo ele, faz um trabalho maravilhoso com os jogadores.

“É uma homenagem mais do que justa, não só pelos resultados, mas também pelas características pessoais que tornam Jesus uma pessoa diferenciada. É uma felicidade grande poder contar com você no Rio de Janeiro. O que estão fazendo aqui é muito pouco para pagar o carinho que temos por você”, afirmou Landim.

A homenagem foi aprovada em 21 de novembro, antes da final da Taça Libertadores. Como o técnico português estava com o Flamengo na capital do Peru, o título de cidadão carioca foi hoje entregue.