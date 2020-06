A procura dos três pontos é obrigatória para o Marítimo, que vai querer “impor o jogo” ao Gil Vicente de uma maneira forte e paciente, com “lucidez” e evitando níveis altos de ansiedade.

Na tabela classificativa, a turma de Barcelos está num lugar mais confortável que os maritimistas, à entrada para o encontro nos Barreiros, embora José Gomes considere esse fator irrelevante.

“[O Gil Vicente] Está cinco pontos acima [do Marítimo], mas faltam oito jogos. Não está no lote de equipas que já garantidamente não entra na luta pela descida e também não entra na luta pelas competições europeias e, a esse nível, acho que estamos em pé de igualdade”, comentou.

O Marítimo, 15.º classificado, com 25 pontos, recebe o Gil Vicente, 11.º, com 30, na segunda-feira, pelas 19:00, com arbitragem de João Bento, da Associação de Futebol de Santarém.