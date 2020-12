José Mourinho, que foi distinguido pela quarta vez na carreira, recebeu o galardão por ter levado, durante o mês de novembro, o Tottenham, invicto nesse período, ao topo da tabela classificativa da liga, com os mesmos 24 pontos do Liverpool, segundo classificado.

“[O troféu] diz treinador do mês, mas para mim é staff do mês ou equipa do mês”, referiu José Mourinho, que dedicou o prémio aos jogadores, treinadores, equipa técnica, adjuntos, analistas e todos os outros funcionários do clube.

O médio Bruno Fernandes, que chegou ao Manchester United no início do ano, conquistou o prémio de melhor jogador do mês pela terceira vez em 2020, tornando-se o primeiro a repetir o feito que foi alcançado pela última vez pelo avançado Harry Kane, do Tottenham, em 2017.

“É difícil ter um destes [troféus], por isso estou muito orgulhoso de ter o meu terceiro”, disse Bruno Fernandes, que deseja agora a conquista do seu primeiro título de campeão inglês pelo United.

Para a eleição de Bruno Fernandes, que se tem assumido como a ‘estrela’ do Manchester United, contribuíram os quatro golos marcados em igual número de jogos disputados pelos ‘red devils’, ao Everton (dois), West Bromwich e Southampton.

“Ficarei feliz quando vencer a ‘Premier League’. O objetivo de vir para Inglaterra, para um clube tão grande, é ganhar a ‘Premier League’ e acho que temos a oportunidade de o fazer”, referiu o internacional português.