Ilic, que em Itália representou também o Palermo e a Fiorentina, fica ligado à história da Atalanta, que em 2019/20 alcançou os quartos de final da Liga dos Campeões, e aos três anos seguidos em que o clube terminou a Serie A no terceiro lugar.

“Desde 2017, Ilic encantou Bérgamo com as suas peças, as suas invenções e a sua classe puríssima. Agora, os nossos caminhos vão ser diferentes, mas as memórias e as emoções permanecerão para sempre. Boa sorte professor e obrigado por tudo”, lê-se no site oficial da Atalanta.

Com aparecimento da pandemia da covid-19, no início de 2020, o internacional esloveno teve vários problemas devido a questões de saúde e passou muitos meses afastado da equipa principal, não tendo mais regressado à forma demonstrada no passado.

A depressão e os problemas de Ilic levaram mesmo a vários gestos públicos de solidariedade de treinadores e jogadores de Atalanta, mas também de muitos outros clubes da Serie A.