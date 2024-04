FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Já se sabia que a renovação do treinador Sérgio Conceição com o FC Porto ia oficializada esta quinta-feira.

“Será confirmado amanhã [quinta-feira], mas hoje não quero estar a falar sobre isso nem quero que o Sérgio Conceição se intrometa de maneira alguma nas eleições. Agora, eu estou perfeitamente à vontade. Isto está praticamente fechado, até porque apertámos as mãos. Para o Sérgio Conceição, um aperto de mão vale mais do que um contrato”, disse ontem o presidente Pinto da Costa, a concorrer a um 16.º mandato seguido nas eleições do vice-campeão nacional de futebol.

Pinto da Costa falava aos jornalistas à margem de um jantar de campanha, no Porto, um dia depois de ter anunciado um acordo para renovar com Sérgio Conceição e o defesa-central internacional português e capitão ‘azul e branco’ Pepe em caso de êxito eleitoral.

“Faço-o com toda a tranquilidade, até porque a outra lista [encabeçada por André Villas-Boas] tem dito sempre que, se ganhar, a primeira coisa que fará é juntar-se com Sérgio Conceição e querer que ele fique. Da nossa parte, estamos a facilitar o trabalho”, atirou.

Recordista de jogos, vitórias e conquistas no comando do FC Porto, que já orienta desde 2017/18, o treinador, de 49 anos, sagrou-se campeão nacional em 2017/18, 2019/20 e 2021/22 e renovou pela última vez há três anos, estando ligado aos ‘dragões’ até junho.

Pinto da Costa não confirmou a existência de uma alegada cláusula no novo vínculo, que permitiria ao técnico deixar o clube a custo zero em caso de derrota eleitoral do dirigente.

“O Sérgio Conceição pode sempre sair, já que os contratos têm a possibilidade de serem rescindidos. Agora, vamos formalizar um contrato de quatro anos, porque acho que ele é importantíssimo para o projeto que eu tenho de voltar às grandes lides europeias”, frisou.

Sérgio Conceição tinha sido contratado por Pinto da Costa para suceder a Nuno Espírito Santo no verão de 2017, voltando ao clube no qual acabou a sua formação como jogador e conquistou cinco troféus em duas passagens pela equipa principal (1996-1998 e 2004).

“Todos os contratos podem ser rescindidos. Agora, não me passa pela cabeça que, seja quem vencer as eleições, não queira Sérgio Conceição. Sobretudo, a lista B, que se tem fartado de dizer que a primeira coisa que faria era sentar-se com ele para resolver o assunto. Está resolvido. Depois, naturalmente, o Sérgio terá uma palavra a dizer sobre o futuro dele. Espero que continue, uma vez que é fundamental no nosso projeto”, insistiu.

A renovação de Sérgio Conceição por quatro anos, até junho de 2028, é efetivada no derradeiro dia de campanha admitido pelo regulamento eleitoral do clube ‘azul e branco’.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá no sábado, entre as 09:00 e as 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.