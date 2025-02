"Reconhecemos os potenciais desafios nas relações com os Estados Unidos e estamos preparados para os enfrentar com firmeza quando formos alvo de uma ação injusta ou arbitrária", disse von der Leyen, numa conferência de imprensa final no retiro de líderes europeus, hoje organizado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Essas tarifas aumentam os custos das empresas, prejudicam os trabalhadores e os consumidores, criam perturbações económicas desnecessárias e provocam inflação", referiu ainda a presidente da Comissão, acrescentando que a UE "não vê nada de bom nesta situação".

O Presidente Donald Trump tem ameaçado a UE com um aumento sobre as importações de bens do bloco europeu.

O primeiro retiro dos chefes de Estado e de Governo da UE reuniram-se hoje em Bruxelas, tendo Portugal estado representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A agenda dos trabalhos informais foi dominada por questões de defesa e segurança e investir mais nesta área, numa altura de tensões geopolíticas como no Médio Oriente e na Ucrânia e de uma nova era da política norte-americana.