Acabei de ter uma boa conversa com o presidente Trump. O Canadá está a implementar o plano de fronteira de 1,3 mil milhões de dólares, reforçando a fronteira com novos helicópteros, tecnologia e pessoal, coordenação aprimorada com os nossos parceiros americanos e recursos aumentados para interromper o fluxo de fentanil", começou por dizer.

"Quase dez mil funcionários da linha de frente estão e estarão a trabalhar na proteção da fronteira. Além disso, o Canadá está a assumir novos compromissos para listar cartéis como terroristas. Garantiremos olhos abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana na fronteira. As tarifas propostas serão suspensas por pelo menos 30 dias enquanto trabalhamos juntos", explicou.

Trump também decidiu suspender por um mês as tarifas de 25% anunciadas para o México, avançou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum esta segunda-feira após uma chamada telefónica com o presidente americano.

No sábado, Donald Trump assinou uma ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China, a partir de terça-feira, dando início ao que foi encarado como uma “guerra comercial” pelo Canadá. O decreto presidencial de Trump determina a imposição de tarifas de 10% à China, de 25% ao México e de 25% ao Canadá, exceto no petróleo canadiano, que terá uma tarifa de 10%.