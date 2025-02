O médio luso-húngaro tem sido a principal figura do Vitória de Guimarães, e agora fará o resto da época no FC Porto.

O FC Porto preparou as transferências do mercado de Inverno com Tomás Handel na mira. O SAPO24 já tinha noticiado em dezembro que os representantes do jogador de 24 anos, que fez toda a sua formação no Vitória de Guimarães, tinham sido abordados pelo FC Porto, embora houvesse outras equipas, nomeadamente de outras ligas europeias, interessadas.

O Benfica também terá sondado o jogador, mas Tomás Handel vai vestir azul e branco.

Handel tem um contrato válido com os vimaranenses até 2026 e uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros. Estes valores, contudo, estão fora do alcance do clube portista, pelo que só uma negociação poderia levar a um porto uma possível transferência.

O médio foi ainda um pedido do antigo treinador Vítor Bruno, André Villas-Boas concordou em juntar ao plantel um dos jovens mais promissores do campeonato português.