O FC Porto está a preparar o futuro e concretamente o próximo mercado de transferências, no mês de janeiro. Nesse sentido, sabe o SAPO24, o principal objetivo para o primeiro mês de janeiro é o médio do Vitória de Guimarães, Tomás Handel.

Segundo informações recolhidas, os representantes do jogador de 24 anos, que fez toda a sua formação no Vitória de Guimarães, já sabem do interesse dos azuis e brancos, sendo que o jovem é também pretendido por outras equipas, nomeadamente de outras ligas europeias.

O Benfica é também um dos clubes que segue com atenção Handel, mas neste momento é o FC Porto que já fez as primeiras sondagens para tentar a contratação do futebolista.

Handel tem um contrato válido com os vimaranenses até 2026 e uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros. Estes valores, contudo, estão fora do alcance do clube portista, pelo que só uma negociação poderia levar a um porto uma possível transferência.

O médio foi um pedido de Vítor Bruno e também André Villas-Boas, antigo treinador e agora presidente do FC Porto, vê com bons olhos a aquisição de um dos jovens mais promissores do campeonato português.

Navarro pode rumar a Braga

E se Handel é visto como um objetivo para janeiro, outros poderão sair do plantel azul e branco. Um deles é Fran Navarro, que se destacou há dois anos no Gil Vicente e acabou por rumar ao Dragão.

Na Invicta, contudo, Navarro nunca se conseguiu destacar, pelo que o cenário de saída é bastante provável e, de acordo com informações recolhidas, o Sporting de Braga é um dos principais interessados na sua contratação.

Navarro tem também interessados no seu país natal, nuestros hermanos, pelo que dificilmente deverá continuar de dragão ao peito a partir de janeiro.

