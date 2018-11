O Ministério Público (MP) suíço suspendeu hoje o procurador federal responsável pelos assuntos económicos, Olivier Thormann, numa decisão relacionada com as “investigações efetuadas sobre o futebol e a FIFA”.

Em comunicado, o MP sublinha “expressamente que as informações em que se baseia não estão ligadas com as duas reuniões bilaterais entre os dirigentes do MP e da FIFA após a publicação do que é designado por Football Leaks, em 02 de novembro”.

O MP helvético explicou que recebeu, no final de setembro, “informações sobre queixas” contra Olivier Thormann, chefe da divisão de crimes económicos, que fica agora suspenso “provisoriamente de todas as suas funções até nova ordem”, sem especificar os casos que envolvem o procurador.

O ex-procurador de Zurique, Ulrich Weder, será nomeado “procurador extraordinário”, anunciou o presidente da autoridade de supervisão do MP da confederação suíça, Niklaus Oberholzer, com a abertura de um eventual procedimento a depender de Weder.