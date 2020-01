Em nota divulgada no seu site oficial, a formação de Turim anunciou que o antigo jogador do Sporting foi sujeito a uma “reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura no menisco interno do joelho esquerdo”.

De acordo com a equipa em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, estima-se que a recuperação do central turco demore entre “seis a sete meses”. Desta forma, Demiral vai desfalcar a Juventus no que resta desta temporada, bem como a seleção da Turquia no Euro2020.

No domingo, já depois de ter marcado o seu primeiro golo ao serviço da Juventus, no triunfo dos ‘bianconeri’ sobre a Roma (2-1), Demiral foi substituído aos 19 minutos.

Demiral, de 21 anos, foi este ano contratado pela Juventus aos turcos Alanyaspor, depois de ter estado meia temporada em Itália, ao serviço do Sassuolo, por empréstimo do conjunto turco.

O turco mudou-se para o Alanyaspor em 2018/19, depois de ter feito parte da sua formação no Sporting.