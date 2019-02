“Foi um mal-entendido. Em momento algum tive intenção de desobedecer ao treinador. Fui assistido duas vezes pelos médicos e ele pensou que eu não estava em condições de continuar. Foram dois ou três momentos de confusão, até que chegaram ao banco e explicaram ao Sarri”, afirmou Kepa, na zona mista, após o encontro.

A situação insólita aconteceu pouco antes do final do prolongamento da partida referente à final da Taça da Liga inglesa, disputada no Estádio de Wembley. Kepa queixou-se de um problema muscular e Sarri tentou substituí-lo, pelo argentino Willy Caballero, mas o guarda-redes espanhol recusou-se a sair do relvado, tentado explicar que estava em condições para continuar a jogar.

“Visto de fora, pode não parecer a melhor imagem. Mas falei com o treinador e creio que foi um mal-entendido. Percebo que na televisão e nos órgãos de comunicação social se fale sobre isto, mas estou aqui para me explicar e dizer que não foi minha intenção ir contra o treinador. Não foi insubordinação, só queria dizer que estava bem”, prosseguiu.

As explicações de Kepa ocorreram pouco depois de Sarri também ter negado qualquer problema com o guarda-redes.