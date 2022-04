Num duelo dos quartos de final entre jovens de 21 anos, o 37.º jogador mundial derrotou o único ‘top 10’ desta edição do torneio a decorrer do Clube do Ténis do Estoril, com um duplo 6-2, em uma hora e 30 minutos.

Korda foi o último tenista a apurar-se para as meias-finais do Estoril Open, fase em que irá defrontar o norte-americano Frances Tiafoe, que bateu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 7-6 (7-5), 5-7 e 7-5, em três horas de encontro.