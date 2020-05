O internacional gaulês, de 21 anos, foi consagrado como ‘rei dos marcadores’ pelo segundo ano seguido, depois de na temporada passada ter anotado 33 tentos na prova, também ao serviço do PSG.

Mbappé terminou a presente edição da ‘Ligue 1′ com os mesmos 18 golos de Wissam Ben Yedder, só que o avançado do Mónaco precisou de mais jogos para atingir aquela marca (26 face aos 20 do jogador do PSG).

Em Paris, ‘mora’ igualmente o jogador com mais assistências nas 28 rondas da ‘Ligue 1′ que foram disputadas. O argentino Angel di María, antigo jogador do Benfica, arrecadou o prémio, ao somar 14 passes para golo.

O campeonato francês 2019/20, que tinha sido interrompido em março, foi oficialmente cancelado em 30 de abril e o título de campeão foi atribuído ao Paris Saint-Germain, que, assim, conquistou o terceiro troféu seguido e o sétimo nos últimos oito anos.

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, viu confirmado o segundo posto, enquanto o Bordéus, comandado por Paulo Sousa, foi 12.º colocado.

Países Baixos e França já cancelaram os respetivos campeonatos de futebol, devido à pandemia de covid-19, ao contrário de Portugal e Alemanha, que retomam as provas este mês. Inglaterra, Espanha e Itália ainda ensaiam o regresso das competições, sem data marcada.

França, que regista um total de 25.809 mortos e mais de 174 mil casos confirmados de infeção, é o quinto país do mundo mais afetado pela pandemia de covid-19, depois dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Espanha.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.