Será que ainda existem palavras no dicionário para classificar a carreira de LeBron James, que perto dos 40 continua a exibir-se em altíssimo nível e a marcar 56 pontos como se um jovem tratasse? Ainda que assim seja, a realidade é que isso por si não está a ser suficiente, já que que os seus Los Angeles Lakers estão a portar-se bem abaixo do que era esperado.

Não obstante, diga-se que a equipa de LA não está sozinha no que concerne ao jogo das desilusões. É que devido à má forma recente, os Brooklyn Nets, de crónicos candidatos ao título da NBA, passaram à posição do "se isto não entra nos eixos vamos lá ver se chega para ir ao torneio Play-In".

Mas se estas duas equipas estão na mó de baixo, há quem esteja a viver um momento oposto e a fazer um final de temporada a todo gás. Falamos, claro, dos Boston Celtics.

