No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis conversam sobre a crise dos campeões em título Los Angeles Lakers, das razões pelas quais Devin Booker (Phoenix Suns) e Donovan Mitchell (Utah Jazz) não podem ser candidatos a MVP - com umas comparações com Derrick Rose (New York Knicks) de há 10 anos pelo meio - e da época monstruosa de Zion Williamson (New Orleans Pelicans).

