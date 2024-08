A edição deste ano de ´La Vuelta’ vai ter três etapas em território português, começando hoje com um contrarrelógio de 12 quilómetros, com partida junto ao Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa) e chegada na Praia da Torre (Oeiras), e prosseguindo no domingo entre Cascais e Ourém, e na segunda-feira da Lousã a Castelo Branco.

Devido à prova espanhola e ao Pedala Portugal Bike Tour Lisboa/Oeiras 2024, a autarquia de Lisboa anunciou vários condicionamentos de trânsito na capital, desde logo a interrupção entre quarta-feira e hoje da circulação viária na Praça do Império, avenidas da Índia e de Brasília e áreas adjacentes.

Os constrangimentos na circulação viária abrangem a Avenida de Brasília (sentido Algés- Lisboa), desde 08:00 de segunda-feira às 00:00 de domingo, com a via direita condicionada para paragem de autocarros de Turismo entre o Padrão dos Descobrimentos e a Estação Fluvial de Belém, e a Torre de Belém, das 08:00 de quarta-feira às 21:00 de quinta-feira, com forte condicionamento do arruamento central, paralelo ao restaurante Vela Latina.

Na Praça do Império, das 08:00 de quinta-feira às 00:00 de domingo, o trânsito estará condicionado entre a Rua D. Lourenço de Almeida e o Largo dos Jerónimos, passando o trânsito a circular pela Rua Bartolomeu Dias, Av. do Restelo e Rua dos Jerónimos.

O acesso ao trânsito vai estar interdito em várias artérias à Av. da Índia, nomeadamente na Rua Damião de Góis, Travessa do Forte da Areia, Av. de Brasília (através do Viaduto de Pedrouços), Av. da Torre de Belém (com corredor de circulação, para permitir o acesso à Rua Fernão Mendes Pinto), Rua Lagoa Henriques, parque de estacionamento do Centro Cultural de Belém (acessos pela Rua Bartolomeu Dias), parque de estacionamento do Museu dos Coches (acesso pela Av. da Índia) e Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque.

A circulação viária será cortada entre a Rua Mécia Mouzinho Albuquerque e Av. Torre de Belém da Av. da Índia, das 19:00 de sexta-feira às 00:00 de domingo, na Av. da Índia, das 16:00 de sexta-feira às 00:00 de domingo, entre a Avenida da Torre de Belém e Alcântara e da Avenida da Torre de Belém à Praça Dom Manuel I (Algés), e na Rua dos Jerónimos, das 16:00 às 20:00 de hoje.

A circulação dos transportes públicos também estará condicionada das 08:00 de quinta-feira às 23:00 de hoje, prevendo-se que a operação da frota da Carris será significativamente afetada, com desvios para a Rua Bartolomeu Dias, Av. do Restelo e Rua dos Jerónimos, uma vez que a circulação na Praça do Império está interdita, impedindo o atravessamento dos elétricos naquele período.

Numa nota, a Câmara de Oeiras revelou que, para a realização de vários eventos relacionados com ‘La Vuelta’, serão encerrados parques e bolsas de estacionamento na Torre, junto ao restaurante 'A Carruagem' e Feitoria do Colégio Militar, das 22:00 de quinta-feira à 01:00 de domingo, e em frente ao Forte de São Julião da Barra e Praia da Torre, das 06:00 de sexta-feira à 01:00 de domingo.

A Avenida Marginal será encerrada parcialmente, nos dois sentidos, entre a Rotunda de Carcavelos e Alto da Barra/Saída Inatel Oeiras, das 08:00 de sexta-feira à 01:00 de domingo, com acesso e circulação condicionada à Marina de Oeiras, mediante acreditação e gestão Oeiras Viva (concessionários, embarcações, fornecedores), e a Alameda do Alto da Barra será encerrada das 06:00 às 20:00 de hoje, com circulação condicionada a residentes.

Hoje realiza-se, entre as 09:30 e as 10:30, a ‘La Vuelta’ Juvenil, prova coorganizada com a Federação Portuguesa de Ciclismo, destinada à categoria de juvenis (jovens entre os 12 e 16 anos), da Avenida da Índia até Alcântara.

O Pedala Portugal Bike Tour, entre a Praça do Império e Praia da Torre, vai decorrer hoje, das 10:00 às 13:00, antes do tiro de partida do contrarrelógio Lisboa-Oeiras de ‘La Vuelta’, às 15:30, da Praça do Império à Torre.

Em Cascais, segundo a Câmara Municipal, os cortes de trânsito vão ocorrer entre as 22:00 de hoje e as 16:00 domingo, ficando interditas a Baía de Cascais, Avenida D. Carlos I e Avenida da República.

O parque de estacionamento Marechal Carmona também estará encerrado no mesmo período, enquanto o parque de estacionamento de Carcavelos fecha das 00:00 às 20:00 de hoje.