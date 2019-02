O treinador do Benfica, Bruno Lage, fez hoje duas alterações no onze do Benfica para o jogo frente ao Sporting, para a Taça de Portugal em futebol, enquanto Marcel Keizer promoveu cinco alterações na equipa 'leonina'.

Salvio é a principal novidade da equipa escalada por Bruno Lage para o embate frente ao Sporting. Além do argentino, o treinador das ‘águias’ fez ainda mais uma alteração, com a entrada de Svilar para a vaga deixada em aberto pela expulsão de Vlachodimos no dérbi do último domingo, para o campeonato.

Assim, o Benfica vai alinhar com o belga na baliza, André Almeida, Jardel, Rúben Dias e Grimaldo formam o quarteto defensivo, Gabriel e Samaris serão a dupla no meio-campo, Pizzi e Salvio ocupam as alas, com o ataque entregue a Seferovic e ao ‘miúdo’ João Félix.

Do lado do Sporting, Marcel Keizer tinha prometido novidades e cumpriu: entram no 'onze' inicial os reforços de janeiro Borja, Tiago Ilori e Luiz Phellype, a que se juntam os regressados Acuña e Jovane Cabral. Face ao confronto com o Benfica para a Liga, saem da equipa 'leonina' Jefferson, André Pinto, Bas Dost, Nani e Raphinha.

Assim, os ‘leões’ vão atuar no Estádio da Luz com Renan na baliza, na defesa vão estar Bruno Gaspar, Coates, Ilori e Borja, a meio-campo vão atuar Bruno Fernandes, Wendel e Gudejl e no ataque estarão Marcos Acuña, Jovane Cabral e Luiz Phellype.

O Benfica recebe o Sporting, a partir das 20:45, no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que será dirigido por Luís Godinho, árbitro da Associação de Futebol de Évora.