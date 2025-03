“Não acredito [que a equipa possa entrar ansiosa]. Pela experiência que a equipa tem, não acredito. E, curiosamente, entrou sempre muito bem nos jogos com o Barcelona. No primeiro [para a fase de liga], já estávamos a vencer por 1-0 ao início, e, no segundo, fizemos logo um remate à baliza no começo. Sinto a equipa tranquila, confiante e amanhã [terça-feira] teremos de ter a capacidade de reproduzir o que fizemos nos outros jogos”, recordou Bruno Lage, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Uma “abordagem semelhante à dos dois jogos” anteriores é o que espera o treinador do Benfica, que terá de tentar contrariar a “pressão alta” do líder da Liga espanhola e sentir-se confiante” rumo a um resultado que possa ‘carimbar’ a passagem aos ‘quartos’, depois da vantagem conseguida pelos espanhóis na Luz (1-0), na última quarta-feira.

“Ficámos sempre com a sensação de que podíamos ter tido resultados diferentes. É perceber muito bem como podemos dar continuidade aos dois jogos que fizemos com o Barcelona. Temos de ter coragem, ambição e jogar o nosso jogo, criando as nossas oportunidades e marcando os nossos golos para seguirmos em frente. Seria um prestígio enorme”, perspetivou.

A qualidade do tridente ofensivo catalão foi abordada pelo técnico ‘encarnado’, que se desfez em elogios e alertou para as dinâmicas entre Raphinha, Yamal e Lewandowski.

“[Yamal] é realmente um jogador muito bom, também em função da idade e do talento que tem. Mas, do outro lado, está o Raphinha, e depois tem um ponta de lança [Lewandowski] que tem sido um dos melhores do mundo nos últimos anos. São três homens muito fortes, que combinam muito bem. Têm uma dinâmica muito interessante, são muito fortes a atacar a profundidade, muito bons no um contra um e também nas combinações, em particular quando os médios os encontram entrelinhas”, detalhou.

Questionado sobre o desperdício dos seus jogadores nos últimos jogos frente à baliza, Lage foi perentório ao defender que não está a faltar nada.

“Não acredito que esteja a faltar nada. O que fizemos nos últimos jogos tem sido muito bom. É um facto que podíamos ter feito mais golos em função das oportunidades, mas também temos de analisar que, nesses jogos, proporcionámos grandes tardes ou noites aos guarda-redes adversários. É olhar pelo lado positivo. Quantas mais oportunidades criarmos, mais chance teremos de marcar”, argumentou.

Tomás Araújo, de 22 anos, central de raiz, marcou igualmente presença na conversa com os jornalistas para falar da adaptação à posição de lateral-direito.

“É diferente na gestão do controlo de bola, tenho uma pressão um pouco diferente, tenho de correr mais, mas é um trabalho que está a ser feito e tenho dado boa conta do recado. Estou a gostar”, expressou.

A possibilidade de ter pela frente Raphinha não deixa o internacional português receoso, já que no treino tem pela frente “jogadores que dão cabo da cabeça”.

“Já apanhei muitos bons jogadores pela frente e, sobretudo, tenho jogadores que me dão cabo da cabeça no treino, mas amanhã [terça-feira], se o mister me meter a jogar, vai ser um bom duelo”, terminou.

Fora da deslocação dos ‘encarnados’ à cidade espanhola estão os lesionados Bah, Tiago Gouveia, Manu Silva e Di María, o castigado Carreras e Bruma, que não foi inscrito na prova.

O FC Barcelona-Benfica está agendado para as 18:45 (17:45 de Lisboa), em Montjuïc, devido às obras em Camp Nou, e terá arbitragem do francês François Letexier.