O Sporting entrou em 2020 encarando a realidade europeia sem o antigo capitão — Bruno Fernandes já brilha para os lados de Old Trafford —, mas não quer isso dizer que as aspirações leoninas fossem menores. Afastado das contas do título e eliminado precocemente da Taça de Portugal, era com naturalidade que o foco estivesse direcionado na realização de uma boa campanha na Liga Europa. Porém, fora de portas a nível internacional, a época não tem sido brilhante — e hoje não foi diferente.

O Sporting CP tem vindo a realizar exibições com selo vitorioso e com vários momentos de qualidade. Battaglia parece ter cimentado o seu lugar com o seu companheiro sul-americano no centro do terreno, o brasileiro Wendel, e Vietto parece cada vez mais entrosado com os colegas na posição 10; a par, os jovens Gonzalo Plata e Jovane Cabral demonstraram nos últimos dois jogos a disponibilidade física para criar desequilíbrios à boleia da sua velocidade nas alas. Tudo isto, claro, sem esquecer que o novo reforço esloveno do ataque parece estar a engrenar nestes primeiros tempos de leão ao peito.

Sporar, de resto, tem demonstrado pontaria afinada nesta Liga Europa — à entrada para esta partida dividia o topo da lista dos melhores marcados com Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Alfredo Morelos (Rangers) e o português Diogo Jota (Wolves) — com seis tiros certeiros. Antes de ingressar nos leões no último mercado, ao serviço do Slovan Bratislava, na fase de grupos, já havia marcado cinco e até já tinha feito o gosto ao pé contra outra equipa turca, o Besiktas.

Todavia, Jorge Silas avisou durante conferência de imprensa de antevisão — no canal do clube — que iriam haver alterações no onze inicial relativamente à partida frente ao Boavista a contar para o campeonato — e assim foi. Para a equipa portuguesa seguir em frente e chegar pela quarta vez aos oitavos, após 2009/10, 2011/12 e 2017/18, bastava perder pela diferença mínima. No entanto, o técnico avisou que não fazia pretensões de jogar com as linhas recuadas. Isto é, avisou que ia entrar em campo para fazer golos.

"A nossa ideia é chegar lá e fazer golos. Não sofrer golos cedo e tentar marcar. Acho que vamos criar muitas ocasiões. É importante chegar e fazer um golo", frisou. Traduzindo a coisa por números, foram quatro. Ou seja, o Sporting alinhou com Max, Tiago Ilori, Coates (em detrimento de Luis Neto), Acuña (para o lugar de Borja), Ristovski (no lugar de Rosier), Battaglia, Wendel, Jovane Cabral, Bolasie (substitui Plata), Vietto e Sporar.

O Basaksehir entrou esta quinta-feira em campo tendo a difícil tarefa de virar o resultado desfavorável (3-1) da primeira mão. O Sporting CP dominou esse encontro, mas o pénalti de Edin Visca dava esperança aos homens da casa. O pénalti e, diga-se, o modo como a equipa de Istambul chegou a esta fase a eliminar: uma vitória alcançada no último minuto do último jogo da fase de grupos frente ao Borussia Mönchengladbach na Alemanha — que recambiou os líderes da Bundesliga na altura para fora da competição.

Estas duas memórias e a liderança do campeonato turco conquistada na última jornada (se bem que com mais um jogo do que o 2º classificado, o Trabzonspor) davam alento ao conjunto orientado Okan Buruk (alguém que até sabe o que é ganhar a competição, pois fazia parte do plantel do Galatasaray que ganhou a Taça UEFA em 1999/2000, tendo sido titular na frente final contra o Arsenal). Assim, de forma a inverter os acontecimentos, o Basaksehir alinhou da seguinte forma: Mert Günok na baliza, Clichy, A. Epureanu, Visca, Elia, İrfan Can Kahveci, Demba Ba, Skrtel, Azubuike, Júnior Caiçara e Aleksić.

Em última análise, o técnico leonino já tinha alertado: o sistema do adversário podia ser diferente e iam existir novidades. "Pensamos que eles vão apresentar-se num sistema diferente, com jogadores que não apresentaram aqui [na primeira mão], inclusive o Robinho. Vão estar diferentes daquilo que foi o primeiro jogo", disse. Ora, vistas bem as coisas, Silas acertou na alteração do sistema (de 4x4x2 passou para 4x3x3), mas Robinho (36 anos) começou no banco.

créditos: UEFA

Em casa, a contar para a Liga Europa, o registo da equipa de Istambul não tem sido muito famoso: em 13 jogos caseiros ganharam apenas três (mais cinco derrotas e cinco empates) e têm uma média inferior a um golo marcado nesses encontros (10). Por isso, não foi surpresa quando o onze de Jorge Silas subiu para o relvado do Estádio Fatih Terim para se deparar com uma entrada forte por parte do Basaksehir, que queria apagar a imagem que deixou em Alvalade.

E foi o que aconteceu. A linha do meio-campo do Basaksehir mostrava agressividade (tentava recuperar rapidamente a bola ainda no terreno leonino). Logo aos 7', Danijel Aleksic falhou um lance à boca da baliza de Max e que deve ter feito com que os adeptos dos leões tivessem de suster a respiração durante uns segundos. Gael Clichy (que fazia o jogo 100 pelos turcos após ter feito o mesmo pelo Arsenal e Manchester City) roubou a bola a Bolasie e fez um cruzamento ao segundo poste com conta, peso e medida. Porém, Aleksic atirou de cabeça por cima da barra.

O Sporting CP, a competir na fase a eliminar da Liga Europa pela oitava vez — um recorde que partilha com os holandeses do Ajax —, não encontrou aquele ambiente turco que por norma associamos a estas deslocações. É que o estádio do Basaksehir, apesar de novo e moderno, tem uma capacidade inferior a 20.000 pessoas e está (muito) longe de ter aquela atmosfera frenética de outros terrenos. As bancadas estavam despidas e não se entoavam os cânticos habituais por estas andanças.