Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar:

No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis tentaram responder a uma pergunta muito simples: será que LeBron James ainda é o melhor jogador da NBA? E quais os 5 melhores jogadores da atualidade?

Para além disso, falaram ainda de Luka Doncic, da corrida ao prémio de MVP e de Ruben Prey, jovem promessa do basquetebol nacional.

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Para além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.