A formação de Brendan Rodgers até se adiantou no marcador bem cedo, aos 13 minutos, por intermédio de Harey Barnes, servido por James Maddison, mas os comandados do argentino Marcelo Bielsa deram a volta ao resultado, com Patrick Bamford em destaque.

O avançado do Leeds esteve nos três golos, ao assistir Stuart Dallas no primeiro, aos 15 minutos, marcar o segundo, aos 70, e voltar a fazer o passe para o terceiro, aos 84.

Na classificação, o Leicester manteve-se com 39 pontos, no terceiro posto, a dois do Manchester United e cinco do Manchester City, que tem menos um jogo disputado, enquanto o Leeds somou o segundo triunfo consecutivo e é 12.º, com 29, em 20 jogos.

Por seu lado, o Chelsea conseguiu o primeiro triunfo na ‘era’ Thomas Tuchel, ao segundo jogo, ao vencer em casa o Burnley por 2-0, com golos dos laterais espanhóis. O lateral direito e ‘capitão’ César Azpilicueta marcou o primeiro, aos 40 minutos, e o lateral esquerdo Marco Alonso o segundo, aos 84.

Com este triunfo, o Chelsea passou a somar 33 pontos e subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, em igualdade com o Tottenham, sexto, e o Everton, oitavo. Por seu lado, o Burnley é 16.º, com 22, oito acima da ‘linha de água’.