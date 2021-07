“Estou muito entusiasmado com o novo desafio no RB Leipzig. O clube tem grandes metas e ambições, e eu quero ajudá-lo a atingi-las, idealmente, marcando tantos golos quanto possível”, lançou André Silva, em declarações reproduzidas no ‘site’ do Leipzig.

O jogador luso, de 25 anos, acrescentou que quer jogar “ao mais alto nível”, e que o novo clube, que terminou a última edição da Bundesliga na segunda posição, lhe vai permitir disputar a Liga dos Campeões com regularidade.

“Quero agradecer sinceramente ao Eintracht Frankfurt. Tive dois anos incríveis e cheios de sucesso, e consegui desenvolver-me como jogador”, assinalou André Silva.

Com grande parte da formação feita no FC Porto, o avançado foi vendido ao AC Milan no início da época de 2017/18, tendo apontado 10 golos nessa temporada, em 40 jogos em todas as competições.

No ano seguinte esteve em Espanha, ao serviço do Sevilha, tendo feito 11 golos em 40 jogos, seguindo na época seguinte para o Eintracht Frankfurt, onde apontou 16 golos em 37 jogos na primeira época, e 29 golos em 34 jogos na última temporada. No campeonato foram 28, sendo apenas batido pelo polaco Robert Lewandowski, que marcou 41.

André Silva foi chamado pelo selecionador português Fernando Santos para disputar o Euro2020, tendo participado em três partidas, sempre na condição de suplente, depois de já ter feito parte das escolhas da ‘equipa das quinas’ no Mundial de 2018, na Rússia.

Com Portugal eliminado pela Bélgica da competição, nos ‘oitavos’, o atacante vai gozar alguns dias de férias antes de se juntar aos trabalhos de pré-época do Leipzig em meados de julho.

Segundo a imprensa alemã, o negócio entre o Leipzig e o Eintracht Frankfurt ascende a 23 milhões de euros, mas pode chegar aos 35 milhões, caso sejam atingidos alguns objetivos.