A equipa lisboeta dispõe de cinco pontos de vantagem sobre o campeão nacional, segundo classificado, que recebe o Gil Vicente, e sete face aos bracarenses, terceiros colocados, que disputam um ‘escaldante’ duelo minhoto no reduto do Vitória de Guimarães.

O Benfica não terá esquecido os problemas que o atual nono posicionado no campeonato lhe colocou há menos de seis meses, em pleno estádio da Luz, onde perdia com o Vizela a 15 minutos do fim e acabou por vencer por 2-1 graças a um golo marcado por João Mário, aos 90+12 minutos, de grande penalidade.

O médio tem-se revelado um dos jogadores mais influentes das ‘águias’, cotando-se também como um dos segundos melhores marcadores da I Liga, com 12 golos, menos um do que o colega de equipa Gonçalo Ramos, ambos expulsos no jogo com o Vizela, que o Benfica terminou reduzido a nove jogadores.

Ao contrário da ronda anterior, em que a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt disputou o jogo de encerramento e estava pressionada pelos triunfos dos rivais, desta vez o Benfica é o primeiro a entrar em campo, no sábado, e pode colocar os rivais na obrigação de vencerem para manter a distância para o comando.

O FC Porto recebe no domingo o Gil Vicente, 14.º classificado, quatro dias depois da derrota por 1-0 na visita ao Inter de Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que pode obrigar o treinador Sérgio Conceição a mexer na equipa.

O campeão nacional não tem margem de manobra para fazer poupanças, mas pode ser levado a isso, atendendo à forma como vários jogadores — os médios Uribe, Otávio e os avançados Galeno e Evanilson – regressaram à competição em Itália, num encontro muito intenso, após paragens devido a lesão.

O Sporting de Braga enfrenta, em teoria, o adversário mais complicado, ao deslocar-se a Guimarães para defrontar uma equipa que procura a todo o custo segurar o quinto lugar, enquanto os bracarenses têm um ‘olho’ no segundo posto do FC Porto, que dá acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época, e outro no quarto posto do Sporting.

Os ‘leões’ estão a oito pontos dos ‘arsenalistas’, uma distância considerável para o último lugar de acesso à ‘Champions’ (via terceira pré-eliminatória), apostando talvez mais na campanha na Liga Europa, na qual hoje defrontam o Midtjylland, na Dinamarca, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final, após um empate 1-1 em casa.

O Sporting recebe o Estoril Praia, 15.º colocado — primeiro acima da ‘zona vermelha’ da classificação -, na segunda-feira, no mesmo dia do clássico minhoto, uma vez que o Sporting de Braga também joga hoje, em Itália, para a Liga Conferência Europa, da qual se deverá despedir, uma vez que perdeu por 4-0 na receção à Fiorentina, na primeira mão.

Espetadores atentos do jogo de fecho da 22.ª jornada (cuja abertura opõe na sexta-feira os ‘tranquilos’ Famalicão e Portimonense), serão Casa Pia e Arouca, sexto e sétimo posicionados, a dois e quatro pontos dos vimaranenses, respetivamente, que se defrontam no sábado, no terreno dos arouquenses.

Programa da 22.ª jornada:

– Sexta-feira, 24 fev:

Famalicão — Portimonense, 20:15

– Sábado, 25 fev:

Arouca – Casa Pia, 15:30

Marítimo – Santa Clara, 18:00

Vizela — Benfica, 20:30

– Domingo, 26 fev:

Rio Ave – Desportivo de Chaves, 15:30

Paços de Ferreira – Boavista, 18:00

FC Porto – Gil Vicente, 20:30

– Segunda-feira, 27 fev:

Sporting – Estoril Praia, 19:00

Vitória de Guimarães – Sporting de Braga, 21:15