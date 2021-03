Os ‘leões’, que tentam um título que lhes escapa há 18 épocas, chegam ao jogo a este com uma ‘almofada’ de 10 pontos para o segundo classificado, o FC Porto, e numa época em que não sabem o que é perder no campeonato (19 vitórias e quatro empates).

Diante dos vimaranenses, Ruben Amorim pode voltar a contar com o avançado Paulinho, recuperado de lesão, mas não deverá ter Nuno Santos, lesionado, e não terá Coates e João Pereira, suspensos, nem Antunes e Matheus Nunes, positivos ao novo coronavírus.

Já o Vitória de Guimarães, sexto classificado, estará em Alvalade, num jogo com início às 20:30, sem os também castigados Abdul Mumin e Suliman, obrigando João Henriques a mudanças no setor defensivo.

Um pouco antes, às 18:00, o FC Porto é absoluto favorito na visita o Portimonense, 13.º classificado, num jogo em que os ‘dragões’ continuam proibidos de perder pontos na corrida ao título, face à clivagem que existe para o líder do campeonato.

Também hoje, o ‘europeu’ Paços de Ferreira, quinto classificado, recebe o Moreirense, oitavo, a partir das 15:30, à mesma hora, menos uma nos Açores, que o Santa Clara, sétimo, recebe o Tondela, 12.º.

O jogo ‘grande’ da 24.ª jornada fecha o programa de jogos no domingo, com o Sporting de Braga, terceiro, a receber o Benfica (20:00), quarto, num jogo muito importante para as contas da ‘Champions’, numa época em que os dois primeiros apuram-se diretamente, e o terceiro vai à terceira pré-eliminatória.

O Sporting de Braga está a 11 pontos do Sporting e a um do FC Porto, e o Benfica a 13 dos ‘leões’ e três dos ‘dragões’.

A jornada arrancou na sexta-feira com um triunfo do Gil Vicente (11.º) sobre o Nacional (15.º), por 2-0.