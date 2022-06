As inclusões de Diogo Costa (por Rui Patrício), Raphaël Guerreiro (Nuno Mendes) e Bernardo Silva (Bruno Fernandes) já eram esperadas, ao contrário de Gonçalo Guedes, suplente utilizado em Espanha (1-1) e fora dos 23 face à Suíça (4-0).

Otávio, que foi titular face a espanhóis e helvéticos, tal como Bruno Fernandes, foi o sacrificado e vai começar o encontro no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no banco de suplentes.

Desta forma, o vencedor da prova em 2019 vai alinhar com Diogo Costa na baliza, atrás de uma defesa composta por João Cancelo, Pepe, Danilo, todos totalistas nos dois jogos anteriores, e Raphaël Guerreiro.

William Carvalho e Rúben Neves repetem a titularidade no meio-campo, ao lado de Bernardo Silva, enquanto na frente de ataque a novidade Gonçalo Guedes vai fazer companhia a dois repetentes, Diogo Jota e o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo.

Fora da ficha de jogo, ficaram o defesa Domingos Duarte, à semelhança do que aconteceu em Sevilha, o médio Matheus Nunes e o avançado Ricardo Horta, autor do golo luso contra os espanhóis.

Já a equipa liderada por Jaroslav Silhavy, vai iniciar o encontro com Stanek, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Havel, Soucek, Sadilek, Lingr, Hlozek e Kuchta.

O jogo entre Portugal e a República Checa está marcado para as 19:45 e vai ser dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

Depois de enfrentar os checos, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.