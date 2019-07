Com duas presenças na primeira ronda da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1965/66 e em 1974/75, o LASK vai jogar pela primeira vez uma pré-eliminatória da 'Champions'.

O Istanbul Basaksehir participa pela segunda vez nas fases preliminares da Liga dos Campeões, depois de, em 2017/18, ter caído no derradeiro 'play-off' frente ao Sevilha.

O Krasnodar vai estar pela primeira vez na principal prova de clubes do futebol europeu, tendo disputado quatro vezes a Liga Europa, na qual, na temporada passada, atingiu os oitavos de final.

Além de Sérgio Conceição, no FC Porto, e de Pedro Martins, no Olympiacos (ainda tem de passar a segunda eliminatória), Abel Ferreira será o outro português no sorteio, com o campeão grego PAOK a ficar a conhecer o adversário na terceira pré-eliminatória.

Colocado no caminho dos campeões, sem estatuto de cabeça de série, o conjunto de Salónica poderá encontrar, entre outros, o Ajax, semifinalista da 'Champions' em 2018/19.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória está marcada para 06 ou 07 de agosto e a segunda para 13 do mesmo mês.

Também na segunda-feira vai ser realizado o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, tendo o Sporting de Braga como cabeça de série, um estatuto ao qual se pode juntar o rival Vitória de Guimarães, caso supere os luxemburgeses do Jeunesse Esch.