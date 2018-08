O sorteio do calendário da próxima edição da Liga dos Campeões para determinar os grupos decorreu esta quinta-feira, no Forum Grimaldi, no Mónaco. FC Porto ficou no grupo D, tendo de defrontar o Lokomotiv de Moscovo, o Schalke 04 e o Galatasaray, ao passo que o Benfica vai defrontar o Bayern Munique, o Ajax e AEK Atenas no grupo E.

As 'águias' vão começar a prova em casa, na Luz, frente ao Bayern Munique, hexacampeão germânico, em jogo agendado para o dia 19 de setembro, pelas 20h00. O último jogo da fase a eliminar da liga milionária também vai ser disputada em casa dos encarnados frente aos gregos do AEK, a ser disputado à mesma hora. Calendário do Grupo E 1.ª jornada dia 19 de setembro Benfica-Bayern | 20h00 | Estádio da Luz 2ª jornada, dia 2 de outubro AEK-Benfica | 20h00 | Atenas 3ª jornada, dia 23 de outubro Ajax-Benfica | 20h00 | Amesterdão 4ª jornada, 7 de novembro Benfica-Ajax | 20h00 | Estádio da Luz 5ª jornada, dia 27 de novembro Bayern - Munique | 20h00| Munique 6ª jornada, dia 12 de dezembro Benfica-AEK | 20h00 | Estádio da Luz Calendário do Grupo D Por seu turno, o FC Porto, no Grupo D, da edição 2018/19 da Liga dos Campeões, vai começar a competição com uma deslocação fora de portas, na Alemanha, para defrontar o Schalke 04, a 18 de setembro, num regresso ao estádio onde ganhou a competição em 2004. Para terminar, vai à Turquia jogar frente ao Galatasaray, a 11 de dezembro, no encerramento da fase de grupos. 1.ª jornada, 19 de setembro Schalke 04-FC Porto | 20h00 | Alemanha 2.ª jornada, 3 de outubro FC Porto-Galatasaray | 20h00 | Dragão 3.ª jornada, 24 de outubro Lokomotiv Moscovo-FC Porto | 20h00 | Rússia 4.ª jornada, 6 de novembro FC Porto-Lokomotiv Moscovo | 20h00 | Dragão 5.ª jornada, 28 novembro FC Porto-Schalke 04 |20h00 | Dragão 6.ª jornada, 11 dezembro Galatasaray-FC Porto | 17h55 | Turquia