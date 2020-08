Messi sofreu uma contusão no embate da segunda mão dos oitavos de final com o Nápoles, em Nou Camp, mas integrou normalmente a sessão de treino dos catalães, embora tenha utilizado uma proteção na perna esquerda.

Na segunda-feira, o plantel do FC Barcelona teve direito a um dia de folga, mas mesmo assim o avançado argentino esteve presente no centro de estágios do clube, para efetuar tratamento.

O francês Ousmane Dembélé, ausente desde fevereiro com um problema no tendão da perna direita, também esteve no relvado e poderá recuperar a tempo de viajar até à capital portuguesa.

Também hoje, o plantel do FC Barcelona e os membros da equipa técnica foram submetidos ao teste da covid-19. Os catalães voltam a treinar na quarta-feira e, no dia seguinte, viajam até Lisboa.

FC Barcelona e Bayern, ambos campeões europeus em cinco ocasiões, vão disputar a partida ‘cabeça de cartaz’ dos quartos de final, sendo dois dos principais favoritos a erguer o troféu da ‘Champions’ em 23 de agosto.