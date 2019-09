As formações lusas estão, assim, em maioria (cinco contra quatro), sendo que, para ajudar, todos os pontos que somarem (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).

Portugal, que já sabe que em 2020/21 (sétimo nas contas entre 2014/15 a 2018/19) manterá a situação atual, com apenas uma equipa com entrada direta na ‘Champions’, está, assim, bem lançado para acabar a presente temporada no sexto posto.

Quanto às outras posições mais próximas, o quinto posto, ocupado pela França, está muito longe, já que os gauleses somam 50,248 pontos, enquanto a oitava colocada, a Bélgica, não é ameaça a Portugal e Rússia, pois contabiliza apenas 33,700.

Nos primeiros quatro lugares seguem Espanha (primeira, com 86,426), Inglaterra (segunda, com 75,033), Alemanha (terceira, com 59,070) e Itália (quarta, com 58,510).