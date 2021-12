O emblema de Amesterdão e o clube lisboeta já têm presença assegurada na próxima fase, e, de acordo com o técnico ‘leonino’, “alguns jovens vão ter a oportunidade de serem titulares”, na terça-feira, no encontro da última jornada do grupo C.

“É um espaço de crescimento [para jogadores]. Temos um projeto que é a longo prazo, sabendo que temos de honrar a camisola que vestimos. Temos uma grande responsabilidade e vamos jogar para ganhar”, começou por dizer Rúben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão.

Lançar atletas com menos utilização, no encontro contra o líder da ‘poule’, não se deve apenas a uma aposta forte para o futuro, mas também para fazer face aos vários jogadores que estão em risco de falhar a fase seguinte, devido aos cartões amarelos.

“Vamos aproveitar cada minuto deste jogo para ver alguns jogadores que queremos nesta competição, porque temos de ter atenção que temos muitos jogadores que têm amarelo e temos que os proteger. Mas, mais do que proteger, temos de preparar os outros. Se todos estiverem muito bem preparados, sentem que podem ser titulares e é essa a nossa ideia”, explicou.

Nesse sentido, Amorim indicou que o guarda-redes João Virgínia irá render o habitual titular Antonio Adán na baliza, enquanto, na defesa, a titularidade poerá ser para Gonçalo Esteves ou Flávio Nazinho.

O treinador luso falou depois num dos aspetos que os ‘leões’ têm de melhorar e deixou elogios ao oponente de quarta-feira.

“Temos de melhorar no ataque organizado, vamos jogar contra uma das melhores equipas da Europa com ataque organizado e olhamos para isso. Têm um treinador que trabalha com esta equipa há cinco anos, queremos essa base de crescimento. Estamos num projeto longo, mais do que pensar em recordes, atingimos o objetivo dos ‘oitavos’ e temos sempre que ganhar”, observou.

Por fim, desejou sorte aos rivais Benfica e FC Porto, que ainda lutam pelo apuramento para a próxima fase.

“Sinceramente acredito [que podem passar]. Acho que o Benfica tem todas as condições e o FC Porto seria o normal, pelo que está a jogar e pela experiência do seu treinador. São favoritos a vencer o jogo [contra o Atlético]. Desejo toda a sorte a Benfica e FC Porto”, concluiu.

Antes do treinador, também Daniel Bragança fez a antevisão ao encontro, que classificou difícil e que deve ser encarado com a máxima seriedade.

“Somos um grande clube, representamos o Sporting e olhamos para cada jogo para vencer. Amanhã [terça-feira] não é exceção e é isso que vamos tentar fazer. Evoluir, desfrutar e tentar crescer nesta competição. Passa por aí”, indicou o médio.

Ajax e Sporting defrontam-se na terça-feira, em Amesterdão, a partir das 20:00 (21:00 horas locais), num encontro da sexta e última ronda do grupo C, que será dirigido pelo italiano Davide Massa.