Os ‘encarnados’ embolsam desde já 15,25 milhões pela presença e mais 44,06 pelo ‘ranking’ da UEFA nos últimos 10 anos, ao ocuparem o sétimo lugar entre as 32 equipas presentes.

Na realidade, os detentores do título nacional ocupam o 10.º posto, mas os ingleses do Manchester United (sextos) e do Arsenal (nonos) falharam o apuramento, tal como os ‘dragões’, que, assim, ofereceram 1,108 milhões de euros extra às ‘águias’.

Caso tivesse chegado à fase de grupos, o FC Porto, oitavo do ‘ranking’, teria recebido precisamente os 44,06 milhões de euros que couberam ao Benfica. Perdeu esse montante e a possibilidade de ganhar muito mais – em 2018/19 chegou aos 78,44.

O conjunto da Luz ‘agradeceu’ e vai agora tentar aumentar o pecúlio na fase de grupos, na qual enfrentará, no Grupo G, os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig.

Os euros chegam com pontos, sendo que cada vitória vale 2,7 milhões de euros e cada empate 900 mil euros. Os remanescentes 900 mil euros de cada igualdade serão distribuídos no final pelas equipas em função dos triunfos.

Caso consiga um dos dois primeiros lugares no agrupamento e siga para os oitavos de final, o prémio é de 9,5 milhões de euros. Depois, os ‘quartos’ valem 10,5, as ‘meias’ 12 e a final - em 30 de maio, em Istambul, na Turquia - 15, com o vencedor, que sucederá ao Liverpool, a receber ainda quatro suplementares.

A estes valores, acrescem ainda os do ‘market pool’, relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 milhões de euros pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países, sendo que, mais uma vez com a ‘ajuda’ do FC Porto, o Benfica recebe os 100% de Portugal.

Na época passada, os ‘dragões’, que chegaram aos quartos de final e foram a equipa com mais pontos na primeira fase, arrecadaram 78,44 milhões de euros, e o Benfica, afastado na fase de grupos - por Bayern Munique e Ajax -, encaixou 49,23, não contando com a verba remanescente dos empates.