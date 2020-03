Em comunicado divulgado na sua página oficial, a Liga espanhola de futebol foi suspensa depois de ser conhecido um caso positivo do novo coronavírus no plantel de basquetebol do Real Madrid, que levou à quarentena da equipa madrilena de futebol e de basquetebol. A competição está suspensa pelo menos durante as próximas duas jornadas.

Em comunicado divulgado no seu site, a La Liga (organismo que tutela a Liga Espanhola de Futebol) informou que, de acordo com as circunstância conhecidas na manhã de hoje relativamente à quarentena imposta pelo Real Madrid aos seus atletas - na sequência de um teste positivo a um jogador da sua equipa de basquetebol, o clube resolveu colocar a sua equipa principal de basquetebol e de futebol em quarentena - e devido a "possíveis casos positivos noutros jogadores da liga", o organismo avançou com o "protocolo de atuação contra o Covid-19" neste tipo de situações. Consequentemente, avança a LaLiga, as próximas duas jornadas da competição foram suspensas, sendo que esta decisão será "reavaliada depois de finalizadas a quarentenas decretadas pelos clubes afetados" e de outras possíveis situações.