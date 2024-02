Em 2010/11, na segunda edição da prova que sucedeu à Taça das Cidades com Feiras (1955 a 1971) e à Taça UEFA (1971 a 2009), o FC Porto bateu por 1-0 o Sporting de Braga na final de Dublin, depois de os ‘arsenalistas’ terem eliminado o Benfica nas meias-finais (1-2 na Luz e 1-0 na ‘pedreira’).

Agora, 13 anos volvidos, Portugal volta a poder ter um trio de formações no top 16, o que acontecerá se o Benfica eliminar os franceses do Toulouse, o Sporting afastar os suíços do Young Boys e o Sporting de Braga deixar pelo caminho os azeris do Qarabag.

No play-off de acesso aos ‘oitavos’, eliminatória substituta dos 16 avos de final, os três conjuntos lusos surgem como claros favoritos, apesar de o Toulouse ser uma equipa da Ligue 1 e de Young Boys e Qarabag liderarem os respetivos campeonatos.

Desde início na Liga Europa, depois do quarto lugar na I Liga 2022/23, os ‘leões’ estão nesta fase por terem falhado o acesso direto aos ‘oitavos’, ao serem batidos pela Atalanta no Grupo D, sendo a única equipa lusa que começa fora, frente a um adversário que ‘caiu’ da ‘Champions’.

O Young Boys foi terceiro do Grupo G, ao ser superado claramente por Manchester City e Leipzig e impor-se, na corrida pelo terceiro lugar, ao Estrela Vermelha, com um empate a dois em Belgrado e uma vitória caseira por 2-0.

A formação de Berna, que conta nos seus quadros com o português Joel Monteiro e o ex-benfiquista Lóris Benito, lidera o campeonato helvético após 23 jornadas, com 48 pontos, mais sete do que o Servette, segundo, e 12 face ao Zurique, terceiro.

No ensaio para o embate europeu, o Young Boys empatou a três no reduto do Lugano, onde liderou por 1-0, 2-1 e 3-2, enquanto o Sporting goleou em casa o Sporting de Braga por 5-0, com tentos de Trincão, Eduardo Quaresma, Gyökeres, Daniel Bragança e Nuno Santos.

Se os ‘leões’ arrancam a corrida aos ‘oitavos’ em reduto alheio, o Benfica - superado por Real Sociedad e Inter Milão, e melhor ‘in-extremis’ do que o Salzburgo - e o Sporting de Braga, que bateu o Union de Berlim e ficou atrás de Real Madrid e Nápoles, ‘tombaram’ da ‘Champions’ e começam este play-off em casa.

Os ‘encarnados’, líderes da I Liga, ainda que a par e com mais um jogo do que o Sporting, defrontam um conjunto que foi segundo do Grupo E da Liga Europa, apenas atrás do Liverpool, que até bateu em casa por 3-2, após perder por 5-1 em Anfield Road.

Os gauleses seguem ‘afundados’ no 14.º lugar da Ligue 1, com apenas mais quatro pontos do que o 18.º e último colocado, e chegam à Luz depois de um desaire caseiro face ao Nantes (1-2), enquanto os ‘encarnados’ empataram a dois na ‘banheira’ de Guimarães.

Por seu lado, o Sporting de Braga, quarto da I Liga, muito longe da frente, e já vencedor da Taça da Liga, vai medir forças contra um conjunto que fez história, ao tornar-se o primeiro do Azerbaijão a ultrapassar a fase de grupos.

O Qarabag superiorizou-se no Grupo H a Molde e Häcken, sendo apenas superado pelo Bayer Leverkusen - líder sensação da Bundesliga, cinco pontos à frente do Bayern Munique -, numa época em que, no campeonato azeri, não tem adversário à altura.

Na última ronda, o Qarabag empatou em casa a três golos com o Sabah Bakupo e tem mais 17 pontos do que o Sumqayit (menos um jogo), surgindo bem mais moralizado do que os bracarenses, que voltam às lides europeias depois de terem sido goleados em Alvalade.