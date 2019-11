Os ‘arsenalistas’, líderes do grupo K, podem ficar praticamente apurados para a fase seguinte da prova, caso vençam na receção aos turcos do Besiktas, já depois de terem vencido em Istambul por 2-1, na última ronda.

Na classificação, o ‘onze’ de Ricardo Sá Pinto soma sete pontos, contra seis dos ingleses do Wolverhampton, quatro do Slovan Bratislava e nenhum dos turcos. O conjunto de Nuno Espírito Santo recebe os eslovacos.

Segundo no grupo D, o Sporting também pode ficar em excelente posição de seguir em frente em caso de triunfo, mas a deslocação a Trondheim afigura-se difícil, já que os noruegueses do Rosenborg colocaram muitas dificuldades aos ‘leões’ na última jornada, quando perderam em Alvalade por apenas 1-0.

Os ‘leões’, que venceram os últimos dois jogos, somam seis pontos, contra sete do líder PSV Eindhoven, que pode garantir desde já a qualificação. O LASK, que recebe os holandeses, é terceiro, com quatro, e o Rosenborg está a zero.

Já o FC Porto, disputa um embate que pode ser decisivo em Glasgow, frente ao Rangers, num jogo que coloca frente a frente os segundo e terceiro classificados do grupo G, com quatro pontos, tendo as duas equipas empatado 1-1 na última jornada, no Porto.