Já no prolongamento do encontro disputado em Colónia, o médio português deu o triunfo aos ‘red devils’, aos 95 minutos, na marcação de uma grande penalidade, isolando-se na frente da lista dos melhores marcadores da prova, com sete golos.

Em Dusseldorf, o Inter de Milão assegurou o apuramento com um triunfo sobre o Bayer Leverkusen, por 2-1, com golos de Barella (15 minutos) e Lukaku (21), com Havertz (25) a reduzir para os ‘carrascos’ do FC Porto nos 16 avos de final.

Nas meias-finais, igualmente a uma mão, numa inédita ‘final a oito’, devido à covid-19, os italianos vão encontrar o vencedor da partida entre Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, e Basileia, enquanto o Manchester United vai encontrar Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, ou Sevilha.