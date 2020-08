Num formato absolutamente inédito, com partidas decididas em um só jogo, em consequência da pandemia de covid-19, que suspendeu durante largos meses as provas de futebol, a Liga Europa será decidida nas cidades de Dusseldorf, Colónia, Duisburgo e Gelsenkirchen, à semelhança do que sucederá com a Liga dos Campeões, cuja ‘final a oito’ se vai realizar em Lisboa.

Depois de deixar para trás o LASK Linz nos ‘oitavos’, o Manchester United apresenta-se como um dos mais sérios concorrentes à vitória final, contando no plantel com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, sendo que este último emergiu como principal figura dos ‘red devils’, desde que deixou o Sporting, em janeiro.

Nos quartos de final, o conjunto inglês, vencedor do troféu em 2017, sob o comando de José Mourinho, terá pela frente os dinamarqueses do Copenhaga, que na fase anterior deixou pelo caminho os turcos do Basaksehir, ‘carrascos’ do Sporting.

O vencedor deste duelo vai defrontar nas meias-finais o vencedor do jogo que vai opor outros dois sérios candidatos: Wolverhampton, finalista em 1972, e Sevilha, recordista de troféus da prova, com cinco títulos.

Os ‘wolves’, que contam com uma autêntica ‘armada’ lusa (Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota), liderada pelo compatriota Nuno Espírito Santo, chegaram aos ‘quartos’ depois de superarem o Olympiacos, treinado por outro português, Pedro Martins.