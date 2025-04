“Chegámos na escuridão, mas esta é a noite em que a Esperança se torna realidade: Cristo venceu a morte”, declarou o Bispo de Setúbal logo no início da homilia, referindo-se à importância única da Páscoa como ponto alto do calendário litúrgico.

Inspirando-se nas mulheres que, no relato evangélico, encontram o túmulo vazio, o Cardeal convidou todos a levantarem o olhar, mesmo em tempos de incerteza. “A pedra era pesada, difícil de mover, mas já não estava no caminho. Também nós somos chamados a acreditar que nada é impossível”, reforçou.

A sua reflexão não ignorou os dramas do presente. Denunciou o sofrimento causado pelas guerras, como a da Ucrânia e o conflito entre povos irmãos na Terra Santa, Israel e Palestina, “onde Jesus nasceu, morreu e ressuscitou”. Apontou, por fim, as inquietações da sociedade portuguesa: “Vivemos tempos instáveis. Há poucas semanas fomos às urnas e já se fala em voltar a votar. Cresce a dúvida, a desconfiança, a ansiedade.”

Relembrando a Jornada Mundial da Juventude vivida recentemente em Portugal, D. Américo terminou com um desafio: “Tal como nos foi recordado por tantos jovens, a missão não pode parar. Somos peregrinos da esperança e temos o dever de levar essa esperança ao mundo".

vigília créditos: Ricardo Perna | Diocese de Setúbal

Na mensagem da homília, questiona os fiéis: "Como é possível? Como pode a vida vencer se ainda se mata em nome de Deus, em nome do poder, em nome de ideologias?". E, revoltado, apela à ação: "Não podemos ficar parados, não podemos ficar calados, não podemos viver como se Jesus ainda estivesse no túmulo”.

Essa mobilização concretiza-se pela partilha do Bem. É preciso segundo o Cardeal, "dizer às pessoas à nossa volta, nas paróquias, nas escolas, nas famílias, nos trabalhos, nas redes sociais, que a vida vale a pena, que o Bem vence, que a Paz é possível, que a Esperança nos fala de um futuro que começa já hoje". E terminou, comprometendo os cristãos com as exigências da sua fé.

A Vigília Pascal, marcou o fim das celebrações da Semana Santa em Setúbal e antecedeu a festa da Páscoa, que se celebra hoje pelo mundo cristão.